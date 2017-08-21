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Babaeskili karateciler 14.Uluslararası Erzurum Palandöken Karate Turnuvasına gidiyor



(Fotoğraflı)



KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde faaliyet gösteren bir karate spor kulübü, 24-27 Ağustos 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan 14. Uluslararası Erzurum Palandöken Karate Turnuvasına davet edildi.

Şamilkan Karate Spor Kulübü Antrenörü Hayrettin Alkan, Turnuvaya 4 yetenekli sporcu ile birlikte katılacaklarını belirterek, hedeflerinin yine şampiyonluk olduğunu söyledi. Alkan, "24-27 Ağustos 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan 14.Uluslararası Erzurum Palandöken Karate Turnuvasının ilk günü Sporcumuz Kerem Balmumcu 10 Yaş + 45 kg'da mücadele edecek. Turnuvanın ikinci gününde ise 12 Yaş + 52 kilogramda yer alan Milli Sporcumuz Ersel Kocadoğan ve Burak Özkan adlı sporcularımız mücadele edecekler. Ayrıca 13 Yaş Grubu 45 kg'da yine milli sporcumuz Abdülsamet Köse mücadele edecek. Yine ayni gün içerisinde Abdülsamet Köse, Ersel Kocadoğan ve Burak Özkan'dan oluşan üçlü Takım, 2004-2005 Takım Kumite maçlarında şampiyonluk mücadelesi verecekler. Bu turnuvada sporcularımızın beklenenin üstünde bir performans göstereceklerine inanıyorum" dedi.

(HLD-MEF-Y)



21.08.2017 16:56:47 TSI

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