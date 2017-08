YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gıda Bankasında hijyene tam not

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nce yapımı tamamlanan modern Sarıgöl mezbahası, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü denetmenleri tarafından kesim ve hijyen koşullarına uygun bulunarak gerekli onay belgesini almaya hak kazandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kurduğu her tesiste kalite standardı ve hijyen koşullarına azami özen gösteriyor. Yakın zamanda Büyükşehir Belediyesi tarafından Sarıgöl ilçesine kazandırılan mezbaha, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün denetimlerinden tam not aldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü yetkililerinin denetlemeleri sırasında Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Sarıgöl Koordinatörü Akif Kılıçaslan ve mezbaha yetkilileri hazır bulundu.

Denetimlerin ardından Sarıgöl halkına müjdeyi veren Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, "Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde yaptığımız tüm çalışmalarda ve kurduğumuz tesislerde halk sağlığı söz konusu olduğunda son derece titiz davranıyoruz. Sarıgöl ilçemizde kurduğumuz kesimhanenin işletme onay belgesi için başvuruda bulunuldu. Yetkililerin incelemesinde mezbahamız genel ve özel hijyen kurallarına, kesim standartlarına uygun bulundu. İşletme onay belgesi almaya hak kazanan tesisimiz Sarıgöl sakinlerine hayırlı olsun" diye konuştu.

