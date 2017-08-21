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Saruhanlılı miniklerin açık hava şöleni



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi, 2016-2017 eğitim öğretim yılı yaz dönemi öğrencilerinin başarılı çalışmalarını açık hava etkinlikleriyle kutladı.

Düzenlenen etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlenirken, öğrencilerin velilileri de çalışmalar hakkında bilgi aldı. Matematikten, gitar kursuna kadar bir çok branşta eğitim imkanı sağlayarak çocukların kültürel ve sosyal anlamda gelişimlerini sağlayan merkezde, yaz dönemi kurslarının 15 Eylül tarihine kadar devam edeceği belirtildi. Etkinlikte 2017-2018 eğitim öğretim yılı güz dönemi kayıtlarının 5 Eylül-22 Eylül tarihleri arasında devam edeceği de belirtildi. 4-12 yaş arasındaki çocuklara, matematik, İngilizce, Türkçe, mental aritmetik, gitar, keman, halk oyunları, satranç, okul öncesi eğitim sağlayan merkezde, talep olması halinde resim, bale ve ritmik cimnastik kurslarının da hafta içi ve hafta sonu guruplarıyla verileceği dile getirildi.

(ÖND-Y)



21.08.2017 17:15:00 TSI

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