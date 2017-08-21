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Yığılca'da asfat çalışmaları sürüyor



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit'in ilçede 20 bin ton asfalt serimi sözünün yerine getirilmesi için ekipler tüm hızıyla çalışıyor.

Yığılca Belediyesi ekipleri, ilçede altyapı çalışmalarının yüzde 100 oranında tamamlandı. Üst yapı çalışmaları da hızla devam ediyor. Kaldırımlar yeniden modern hayatın gereklerine göre inşa ediliyor. Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, "3 buçuk yıllık çalışma takvimimizde çok yoğun bir dönem geçirdik. İlçemiz Yığılca'nın yıllardır kanayan yaralarına merhem olmaya çalıştık. Cesaret edilemeyen bir çok çalışmayı bugün başarıyla tamamlamış olmanın gururunu yaşıyoruz. Altyapı çalışmalarını tamamladık. Artık ilçemizde kanalizasyon ve içme suyu anlamında uzun yıllar bir sorun yaşanmayacak. Nihayet sıra üst yapıya geldi. Kaldırım çalışmalarımız hızla devam ediyor. Buna paralel asfaltlama çalışmalarına da bugün itibari ile Mareşal Fevzi Çakmak Mahallemizden başladık. Sırayla bütün mahalle, cadde ve sokaklarımıza gireceğiz. Yığılca çok yakın bir zamanda temiz, ferah, modern görünümü ile vatandaşlarımızı selamlayacak" dedi.

(TT-GY-Y)



21.08.2017 17:17:11 TSI

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