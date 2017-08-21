ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yığılca'da asfat çalışmaları sürüyor

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 17:14
Yığılca'da asfat çalışmaları sürüyor
Yığılca'da asfat çalışmaları sürüyor

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit'in ilçede 20 bin ton asfalt serimi sözünün yerine getirilmesi için ekipler tüm hızıyla çalışıyor.
Yığılca Belediyesi ekipleri, ilçede altyapı çalışmalarının yüzde 100 oranında tamamlandı. Üst yapı çalışmaları da hızla devam ediyor. Kaldırımlar yeniden modern hayatın gereklerine göre inşa ediliyor. Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, "3 buçuk yıllık çalışma takvimimizde çok yoğun bir dönem geçirdik. İlçemiz Yığılca'nın yıllardır kanayan yaralarına merhem olmaya çalıştık. Cesaret edilemeyen bir çok çalışmayı bugün başarıyla tamamlamış olmanın gururunu yaşıyoruz. Altyapı çalışmalarını tamamladık. Artık ilçemizde kanalizasyon ve içme suyu anlamında uzun yıllar bir sorun yaşanmayacak. Nihayet sıra üst yapıya geldi. Kaldırım çalışmalarımız hızla devam ediyor. Buna paralel asfaltlama çalışmalarına da bugün itibari ile Mareşal Fevzi Çakmak Mahallemizden başladık. Sırayla bütün mahalle, cadde ve sokaklarımıza gireceğiz. Yığılca çok yakın bir zamanda temiz, ferah, modern görünümü ile vatandaşlarımızı selamlayacak" dedi.
(TT-GY-Y)

21.08.2017 17:17:11 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Düzce'de trafik kazası: 1 yaralı
YEREL

DÜZCE'DE TRAFİK KAZASI: 1 YARALI
Düzce Ziraat odası Fındık fiyatını eleştirdi
YEREL

DÜZCE ZİRAAT ODASI FINDIK FİYATINI ELEŞTİRDİ
Akçakoca yol yapım çalışmaları sürüyor
YEREL

AKÇAKOCA YOL YAPIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
İkbal Gürpınar Kusursuz Kafede
YEREL

İKBAL GÜRPINAR KUSURSUZ KAFEDE
Konuralp projesi kapanış paneli yapıldı
YEREL

KONURALP PROJESİ KAPANIŞ PANELİ YAPILDI
Anız ve fındık kabuklarını yakmayın uyarısı
YEREL

ANIZ VE FINDIK KABUKLARINI YAKMAYIN UYARISI
Düzce Üniversitesi yine ilk sırada
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YİNE İLK SIRADA
Et kombinası bayrama hazır
YEREL

ET KOMBİNASI BAYRAMA HAZIR
&quot;Kusursuz&quot; ellerden resimler
YEREL

"KUSURSUZ" ELLERDEN RESİMLER
AK Parti Düzce'de temayül yoklamaları yapıldı
YEREL

AK PARTİ DÜZCE'DE TEMAYÜL YOKLAMALARI YAPILDI
Kuran-ı Kerim kursunu bitirdiler, ayakkabıları kaptılar
YEREL

KURAN-I KERİM KURSUNU BİTİRDİLER, AYAKKABILARI KAPTILAR
Bilardoda Zafer Kupası Heyecanı
YEREL

BİLARDODA ZAFER KUPASI HEYECANI