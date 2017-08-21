YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kurban Bayramı öncesi polislerden sahte para uyarısı

Kurban Bayramı öncesi polislerden sahte para uyarısı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da polis, sahte paralara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi sahte paraya, dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı daha duyarlı olmaları konusunda vatandaşları uyardı. Başlatılan çalışma kapsamında il merkezinin yoğun noktalarında ve kurbanlık hayvan pazarlarında vatandaşlarla bir araya gelen polis ekipleri, hazırlanan el ilanlarını bilgilendirme yaparak dağıttı.

Polisin yaptığı çalışmadan memnun olan vatandaşlar ise, "Onlar bizim can ve mal güvenliğimizi koruyor ve bizim için gece gündüz çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

(CK-SD-Y)



21.08.2017 17:33:14 TSI

NNNN

