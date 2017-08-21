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İkbal Gürpınar Kusursuz Kafede



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Bir süre önce açılışı yapılan "Kusursuz Kafe" Gazeteci Yazar İkbal Gürpınar'ı ağırladı.

Düzce Belediyesi tarafından sosyal sorumluluk projeleri kapsamında hayata geçirilen "Kusursuz Kafe" önemli isimlere ev sahipliği yapıyor. Hafif mental ve fiziksel engelli gençlerin istihdama katılması, iş hayatı hakkında eğitim almasını sağlayacak "Kusursuz Kafe"ye ziyaretler başladı. Düzce'nin örnek projeleri arasında yer alan "Kusursuz Kafe"nin son ziyaretçisi Gazeteci Yazar İkbal Gürpınar oldu. Proje hakkında yetkililerden bilgi alan Gürpınar, Düzce Belediyesi'nin engellilere yönelik projesini çok beğendiğini ve desteklediğini belirtti. Kafede çalışan gençlerle bir araya gelen Gürpınar son kitabı "Yeniden Başla"yı imzalayarak hediye etti.

(TT-GY-Y)



21.08.2017 17:40:30 TSI

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