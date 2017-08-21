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Kayıtlı istihdam teşvikleri ile ilgili eğitim verildi

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 17:45
Kayıtlı istihdam teşvikleri ile ilgili eğitim verildi
Kayıtlı istihdam teşvikleri ile ilgili eğitim verildi

(Fotoğraflı)

İsmet Cep
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine yönelik kayıtlı istihdam teşvikleri ile ilgili eğitim gerçekleşti.
Oda hizmet binasında gerçekleştirilen eğitim, Bursa TSO liderliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Avrupa Birliği Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı'nın destekleriyle yapıldı. Kayıtlı istihdamın yaygınlaşması için büyük önem taşıyan proje kapsamında 'Kurumsallaşma' eğitimlerinde, kayıtlı ekonominin işçi ve işveren açısından faydaları Bozüyüklü firmalara anlatıldı.
Eğitimde Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nden Prof. Dr. Oğuz Karadeniz, 'Kayıtlı istihdam ve faydaları' ile 'işveren açısından kayıtlı istihdam ve faydaları' konulu eğitimlerde katılımcılarla önemli bilgiler paylaştı. Karadeniz, kayıtlı istihdamın ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını belirtti.
(İC-Y)

21.08.2017 17:48:09 TSI
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