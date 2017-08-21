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Bursa'dan Bilecik'e 82 kilometre pedal çevirdiler



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bursalı bir bisikletçi hafta sonunda Bursa'dan Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyü'ne 82 kilometre pedal çevirdiler.

Bursa'dan yola çıkan Sedat Şen ve Timur Oruç isimli bisiklet sevdalısı 2 kişi, 82 kilometrelik yolculuğun sonunda Pazaryeri'ne vardılar. Daha öncede Bursa'nın çeşitli yerlerini en çevreci ulaşım aracı olan bisikletle turlayan Şen ve Oruç'un son durağı, memleketleri olan Kınık Köyü oldu. Sabahın erken saatlerinde Bursa merkezden tura başlayan ikili sırasıyla Kestel, İnegöl, ve Kurşunlu Köyü'nden geçerek, doğanın eşsiz güzelliği eşliğinde Kınık Köyü'ne vardı. 82 kilometrelik yolu 6 saat pedal çevirerek tamamlayan bisiklet tutkunu ikili, çektikleri fotoğraflarla da o anları ölümsüzleştirdi. Kınık Köyü'nde bir gece konaklayan Timur Oruç ve Sedat Şen, bisikletle yaptıkları dönüş yolculuğunda da, İnegöl'den geçerek Kestel'in Aksu ve Kazancı köyleri üzerinden Bursa'ya vardı. ikili bir sonraki turda kendilerine eşlik etmek isteyen tüm bisiklet tutkunlarını davet etti.

(CKT-Y)



21.08.2017 17:49:45 TSI

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