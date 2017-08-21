Temizlik malzemelerinden çıkan gazdan zehirlendi
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de bir işçi, temizlik malzemelerinden çıkan gazdan zehirlendi.
Olay, Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. Bir işletmede işçi olarak çalışan O.Ö., temizlik malzemelerinden çıkan gazdan zehirlendi. Zehirlenen işçi Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(MSY-Y)
21.08.2017 17:50:04 TSI
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