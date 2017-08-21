YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Akçakoca yol yapım çalışmaları sürüyor

Akçakoca yol yapım çalışmaları sürüyor



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Akçakoca Belediyesi'nce ilçe genelinde devam eden yol yapım çalışmaları kapsamında Osmaniye Mahallesi Kalyoncu sokakta asfalt serimi gerçekleştiriliyor.

Akçakoca Belediyesi tarafından mahallelerde eş zamanlı olarak başlatılan düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Akçakoca Belediye başkanı Cüneyt Yemenici, belediyenin yetki alanı içerisinde bulunan yolların bakım ve onarımının devam ettiğini dile getirdi.

(TT-GY-Y)



21.08.2017 17:51:24 TSI

NNNN

