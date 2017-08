YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şahinbey Belediyesinden Siirt'e uzanan kardeşlik eli

GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediyesi Çanakkale'den sonra bir başka kardeş şehri olan Siirt'te de yaptığı parkın açılışını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılımıyla gerçekleştirdi.

Şahinbey Belediyesi geçtiğimiz günler içerisinde kardeş şehirleri arasında yer alan Çanakkale'ye yapmış olduğu parkın açılışını görkemli bir törenle gerçekleştirmişti. Şahinbey Belediyesi Gaziantep sınırlarını dışına taşıdığı hizmet anlayışını Siirt'te de ortaya koydu. Kardeş şehirlerinden olan Siirt'e 14.000 m2 üzerine yaptırdığı Şahinbey Çocuk Dünyası Parkı, açılışına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyeleri Ethem Sancak ve Zeynep Alkış AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel, Siirt Milletvekili Yasin Aktay, Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

"Kardeşliğimizin bir sembolüdür''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na yapmış olduğu parktan dolayı teşekkür ederek, "Aslında hep birlikte insanlığın tarifini, kardeşliğini tarifini çocukluğun tarifini yapıyoruz. Eğer temiz bir kalp arıyorsak hep birlikte çocuklara bakmalıyız. Bugün Şahinbey Belediyesi'nin Siirt Belediyemiz ile kardeş belediyecilik çerçevesinde gerçekleştirdiği bu oyun parkı projesi bana göre bizim bakışımızın, anlayışımızın bir numunesi olarak burada durmaktadır. Bu vesileyle bu parkı burada yapan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na, ve Siirt Belediye Başkanımız Ceyhun beye her birinizin huzurunda ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. 109 ayrı çocuk oyun grubunun oluştuğu bir parkta bir aradayız. Neredeyse çocuklarımızın her birinin farklı bir oyun grubunda oynayabileceği bir parkın bütün estetiği ile beraber Siirt'te yakıştığını çok net bir şekilde söylemeliyim. Sayın Cumhurbaşkanımıza burada Şahinbey Belediyesinin yaptığı bir parkta açılış yapmakta olduğumuzu söyleyince Siirtli hemşerilerine, çocuklara, annelere, babalara selamlarını iletti. Benim üzerimde bir yüktür, size Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletiyorum" dedi.

Bakan Soylu, kendisi Gaziantep'e davet eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na Gaziantep'e geleceğini ifade ederken, Siirt'e bir park daha yapılması yönün de Başkan Mehmet Tahmazoğlu'ndan söz aldı.

"Bayram ettim''

Siirt Milletvekili Yasin Aktay, Şahinbey Belediyesi'nin önemli hizmetler yaptığını ve bunu yakinen takip ettiğini belirterek, "Allah bizi hep bu tür şenliklerle ve açılışlarda bir araya getirsin. Şehrimize böyle bir tesisin kazandırılması sevindirici bir hadise. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bu park Siirt ile Gaziantep arasında 9 ay önce tesis edilen kardeşliğin sadece lafta kalmadığının çok güzel bir işareti oluyor. Ben Şahinbey Belediyesi, Siirt Belediyesi ile kardeş şehir olduğunu öğrendiğimde bayram ettim. Açıkçası kura sonrasında herhalde Siirt'in tarihi değişiyor diye düşündüm. Çünkü Şahinbey Belediyesi'nin neler yaptığını çok iyi biliyorum Şahinbey Belediyesi'nin genç ve dinamik başkanı hakikaten Gaziantep'te harikalar oluşturmuş bir arkadaşımızdır. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun Siirt'e gerçekten çok ciddi bir katkıda bulunacağını eminim. Sevincimin karşılık bulunduğu bugün böyle bir tesisi kısa bir süre içerisinde bize kazandırmış olduğu için kendisine çok çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Biz Siirtli kardeşlerimizi seviyoruz''

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediye olarak sıkı bir çalışma içerisinde olduklarını belirterek "Bundan yaklaşık 8 ay önce İç İşleri Bakanımız ve Sayın Başbakanımız bizleri Ankara'ya çağırdı Siirt ile kardeş belediye olduğumuzu ilan ettiler ve bize bir görev verdiler. Siirt ile daha yakın bir mesai çalışması içerisinde olmamızı emrettiler. Biz de o günden bu yana bir başkan yardımcımızı buraya görevlendirdik ve sıkı bir çalışma içerisine girdik. Çünkü belediyecilik çok önemli bir iş. Yaptığınız her çalışma halkın doğrudan ilgilendiriyor. Yapmadığınız her şeyde halkın hayatını zorlaştırıyor. Şahinbey Belediyesi olarak gerek burada, gerekse başka bölgelerde sıkı bir çalışma içerisindeyiz. Ayrıca bizim Siirt ile ayrı bir kardeşliğimiz daha var. Fıstık denince akla Gaziantep ve Siirt geliyor. Ayrıca bizim Siirt'e bir vefa borcum var. Genel Başkanımız ve Resimiz Cumhurbaşkanımızın buradan yeniden seçerek siyaseten önünü açtınız. Allah sizlerden razı olsun. Siirt Belediye Başkan Vekilimiz 14 bin metrekarelik bu alanı bizlere tahsis etti. Bizde bu alana çocuk oyun grupları ile gezi alanları çocuk oyun alanları yaptık. Gece yarılarına kadar Siirtli çocuklar, anneleri ve babaları burada vakit geçiriyorlar güle güle kullansınlar. Sadece burası değil 15 tane parkın yenilenmesi konusunda fiziki destek sağladık. Yine Siirtli 200 tane gencimizi Gaziantepli gençlerimizle beraber Çanakkale'ye götürdük. Şu anda bizim Gaziantep'te yürüttüğümüz bir Çanakkale projemiz var 2015 yılında başlattığımız proje ile her gün bir uçak kaldırarak 53 bin lise öğrencimizi Çanakkale'ye götürdük ve götürmeye devam ediyoruz. Ayrıca hafta sonlarında da Siirtli gençlerimizi Gaziantep'e getiriyoruz. Bir gün Gaziantep gezdirdikten sonra tekrar uçakla onları da Çanakkale'ye götürüyoruz. Yine Ramazan ayında kardeşliğimizin bir sembolü olarak burada iftar verdik ve iftarımıza Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyemiz Ethem abimiz de katıldı. Kendisinin bizden bir isteği oldu. Pervari'de bulunan Abdurrahman Bin Af Hazretleri türbesinin restorasyonun yapılmasını istedi. Onun çalışmalarını da sürdürüyoruz Diyarbakır koruma kurulları görüşmelerimiz ve proje çalışmalarımız devam ediyor İnşallah oranın restorasyonunu en kısa zamanda tamamlayıp Siirt halkımızın hizmetine sunacağız. Devletimiz, bayrağımız, kitabımız, Peygamberimiz ve Allah'ımız bir bizi birbirine bağlayan o kadar faktörler var ki biz kardeş Siirt halkının gençlerini de çocuklarını da çok seviyoruz" dedi.

"Şahinbey Belediyesine teşekkür ediyorum''

Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Şahinbey Belediyesi'nin kendilerine çok önemli destekleri olduğuna dikkati çekerek, "Şahinbey Çocuk Dünyası Parkı 14 bin metre kare alan üzerine kulu olup, içerisinde 109 adet çeşitli oyun gruplarının bulunduğu 68 adet çatılı bankın konulduğu yeşil alanlarıyla basketbol sahaları ile halkımızın huzur içerisinde çocuklarımızın keyif içerisinde vakit geçirebilecekleri bir alana dönüşmüştür. Şahinbey Belediyemiz bugüne kadar şehrimize yaklaşık 4 milyon liralık destek ve yatırımlarda bulunmuşlardır aynı zamanda ekipman personel ve fikir desteğiyle bizim de şehrimiz ile birlikte olmuşlardır. Bugüne kadar yaptıkları bundan sonra da yapacaklarının teminatıdır düşüncesiyle Sayın Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na bütün Şahinbey Belediyesi çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

