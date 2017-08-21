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Düzce Ziraat odası Fındık fiyatını eleştirdi



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Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu 10 lira olarak açıklanan fındık fiyatını değerlendirmek için bir araya geldi.

Geçtiğimiz hafta fındık fiyatının 10 lira olarak açıklanmasının ardından üreticilerin tepkisi dinmezken, Düzce Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu fındık fiyatı için bugün bir araya gelerek basın açıklaması yaptılaar. Kurul adına açıklamayı yapan Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, hükümetin TMO'yu devreye sokarak müdahale alımı yapmasının doğru olduğunu ancak, geçtiğimiz nisan ayında devreye giren TMO'nun 2016 ürünü için 10 TL fiyat verdiğini 2017 mahsulü için de aynı fiyatı açıkladığını söyledi.

Öztürk, "2016 yılı için maliyeti karşılamayan fiyatın bu yıl da değiştirilmeden uygulanacak olması bırakın maliyeti, fındık üreticisinin zarar etmesi demektir. 2016 yılından bu yana akaryakıt fiyatları artmış, işçilik maliyetleri yüzde 15 artmış, bakım ve hasatta kullandığımız araç gereç ve malzeme fiyatları döviz kurlarına bağlı olarak yaklaşık yüzde 25 oranında artmıştır. Üretici tarafından maliyeti artan bu giderler maalesef Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından dikkate alınmamıştır. TMO'nun alım merkezlerinde büyük afişlerle yazdığı çiftçinin karagün dostu yazıları fos çıkmıştır" dedi.

Öztürk, devlet tarafından yapılan müdahalenin çiftçiyi serbest piyasada oluşacak olan fiyatlara ve alıcıların tekeline karşı korumakken açıklanan fiyatla serbest piyasanın en az 1 lira daha geriye gitmesine yol açtığını belirtti. Öztürk, "Hesap ortadadır. TMO'nun açıkladığı fiyattan üretici fındığını TMO'ya verdiğinde eline geçecek olan para piyasa fiyatının altındadır. Yapılan, piyasa fiyatlarını aşağıya çekmek olmuştur. Bunun yansımalarını ihracatçıların açıklanan fiyata ve TMO'nun devreye girmesinden duydukları memnuniyeti ifade ettikleri basın açıklamalarından görüyoruz. Nasıl bir müdahale yapılmıştır da üretici dışında herkes memnun edilmiştir" şeklinde konuştu.

Fındık fiyatlarının en az 13-14 TL olması gerektiğini, 10 liralık fiyatın kabul edilemez olduğunu belirten Öztürk, "TMO açıkladığı fiyatı zaman geçirmeden acilen revize etmelidir. Fındık üreticisi bütün dikkatiyle bunu beklemektedir. Milletvekilleri, siyasi partilerin yöneticileri ve diğer sivil toplum kuruluşu örgütleriyle bu talebimiz desteklenmeli, arkasında durulmalıdır. Fındık fiyatının bu denli düşük oluşu sadece fındık üreticisini etkilemeyecek bu durumdan herkes öyle ya da böyle nasibini alacaktır. Ürün pazara inmeye başlamadan çiftçilerimizin mağduriyetini giderecek yeni bir fiyat verilmesini önemle talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.



(TT-GY-Y)



21.08.2017 17:58:47 TSI

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