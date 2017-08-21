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Denizli'de jandarmadan sahte içki operasyonu

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 18:10
Denizli'de jandarmadan sahte içki operasyonu
Denizli'de jandarmadan sahte içki operasyonu

(Fotoğraflı)

Medeni Topaloğlu
DENİZLİ (İHA) - Denizli'de jandarma ekipleri tarafından sahte içki üretimi yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda çok miktarda kaçak şarap ele geçirildi.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine 16 Ağustos'ta Honaz'ın Kaklık mahallesinde kaçak şarap üretimi ve satışı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında ihbar üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Yapılan aramada, 648 litre kaçak şarap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
(MT-Y)

21.08.2017 18:12:29 TSI
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