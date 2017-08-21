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Yangında kararan orman yeniden yeşertiliyor



(Fotoğraflı)



Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Şeytan Sofrası eteklerindeki Tımarhane Adası sırtlarında bulunan Cennet Koyu'nda çıkan yangın sonrasında küle dönen yaklaşık 20 hektarlık bölgede sembolik olarak ağaçlandırma çalışması yapıldı.

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, yaptığı açıklamada, "Biz diyoruz ki; bu yanan alanı bir an önce ranta değil, doğaya açılması lazım. Kaybettiklerimizin daha fazlasının bu bölgeye dikilmesi lazım. Bu konuda ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak; hükümetin burayı yeşertebilmek bir an önce gerekli çalışmayı yapacağına inanmak istiyorum. Allah bir daha böylesi afetleri ülkemize göstermesin" dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer de yaptığı açıklamada, "Tabiat Parkımızın tam ortasında çıkan yangınla, 20 hektarlık bir ormanı kaybettik. Yanan ormanla birlikte bu bölgede yaşayan endemik bitkilerle bir çok yabani hayata zarar verildi. Adeta ciğerimiz yandı. Çok üzüldük. Ama çok şükür yangın hızlı bir şekilde bastırıldı. Rüzgara rağmen, havadan yapılan müdahalelerde çabuk atlatıldı. Ancak burası bir tabiat parkı. Bu yangın bize gösterdi ki; bundan 11 yıl öncede bu bölgede çok büyük bir yangın çıkmıştı. Artık buranın giriş ve çıkışlarının kontrol altına alınması gerekiyor. Gördüğümüz kadarıyla buraların yanmasına bir kundaklama sebep olmuş olabilir. Buraları bizim çok önemli doğal güzelliklerimizdir" ifadelerini kullandı.

Yanan alanda; 140'a yakın kuş türü ve 6 çeşit endemik bitki ve yüzlerce yabani hayvanın telef olduğunu kaydeden Başkan Gençer, "Koruma altında olan bu bölgenin denetlenmesi şart. Biz Tabiat Parklarımızı kaldırtmayız. Sit alanlarımızın derecelerini düşürtmeyiz. Bu bölgelerin yapılaşmaya açılmamasına kararlıyız. Ben Sayın Bakanımızın yaptığı açıklamayı duydum. Bu yüzden çok sevinçliyim. Bununda hep beraber takipçisi olacağız. Bakanlık, Eylül ve Ekim ayında yanan alanların temizliğini Kasım ayında da ağaçların yeniden dikilmesi için bir karar aldı. Bu karara uyulacağına inanıyorum" diye konuştu.

Ağaç dikimi sırasında yangın mahalline gelen Silvi Kültür Şube Başkanı Sezgin İşbakan ile Burhaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Atasay Tanrısever de Bakanlığın kararı uyarınca yanan bölgenin yeniden ağaçlandırılması için çalışmalara başladıklarının müjdesini verdi.

(SS-Y)



21.08.2017 18:20:41 TSI

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