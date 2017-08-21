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Düzce'de trafik kazası: 1 yaralı

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 18:19
Düzce'de trafik kazası: 1 yaralı
Düzce'de trafik kazası: 1 yaralı

(Fotoğraflı)

Ali Osman Çatana
DÜZCE (İHA) - Düzce'de otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsüne yoldan geçen vatandaşlar yardım etti.
Kaza, Cedidiye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi Küçük Su Köprüsü önünde meydana geldi. Mimar Sinan Caddesinde şehir merkezi yönüne seyreden Yusuf Ş. idaresindeki otomobile Emin K. idaresindeki motosiklet yandan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Emin K. savrularak yere düştü. Yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına yoldan geçen vatandaşlar yetişti. Marketten alışveriş yaparak eve gittiği öğrenilen Emin K.'nın aldıkları ürünler yola saçıldı. Yaralı Emin K. İçin 112 acil servis ekibine ihbarda bulunuldu.
Olay yerine gelen ekipler yine vatandaşların desteğiyle yaralı sürücüyü ambulansa taşıdı. Emin K. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken kazanın ardından motosiklet vatandaşlar tarafından yoldan kaldırıldı.
(TT-OA-Y)

21.08.2017 18:22:11 TSI
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