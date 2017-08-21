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İzmir Fuarı'nın onur konuğu Muğla

- Bu yıl 86'ncı kez kapılarını açan VE 27 Ağustos tarihine kadar açık kalacak olan İzmir Entarnasyonel Fuarı'nın onur konuğu Muğla oldu.



(Fotoğraflı)



MUĞLA (İHA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından 18-27 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 86. İzmir Enternasyonal Fuarı on gün sürecek. Türkiye'nin fuarcılık anlamında merkezi olan İzmir Enternasyonal Fuarı bu yıl İnovasyon Enerji teması, partner ülkesi Rusya, onur konuğu il Muğla ile görkemli bir açılışla kapılarını açtı.



Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir İktisat Kongresi'ndeki talimatları ile kurulan İzmir fuarının çağdaş Türkiye'nin dünyaya açılan çekim merkezi olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 86.İzmir Enternasyonal Fuarı'nda onur konuğu il olmalarının kendilerini gururlandırdığını ve mutlu ettiğini söyledi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; "Bizim hayatımızda İzmir Fuarı çok özel çok değerli anılara sahip. Bu nedenle İzmir tüm Ege'yi birleştiren ortak bir değerimizdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık meşalesinin yakıldığı, milli mücadelenin başladığı ve sonuçlandığı şehir İzmir. İzmir özgürlük, mücadele demek. İzmir ilk kurşun demek, Hasan Tahsin ve 9 Eylül demek. İzmir'in dağlarında bu yüzden çiçekler açıyor. İzmir ekonomide ve fuarcılıkta Ege'nin ve Türkiye'nin dünyaya açılan günümüzün çağdaş çekim merkezidir. Ülkenin ekonomisini sadece İstanbul ve Kocaeli'ne değil, özellikle İzmir'i büyüterek tüm ülkeye yaymamız gerekiyor. Sizlere Karya, Likya uygarlıklarına ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Dünya tarihini kaleme almış Herodotun memleketi, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, Kıbrıs'ta destan yazan Türk Milleti'nin evlatlarının, zeybeklerin, efelerin, boyun eğmeyenlerin diyarı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerini ve ilkelerini benimsemiş, onun açtığı çağdaşlaşma yolundan hiç ayrılmayan Muğla'dan selamlar getirdim. Muğla Halikarnas Balıkçısı'nın deyimiyle "Başka yerde ölünüp nur içinde yatılacağına Muğla'da Nur İçinde yaşanır" dediği bir şehirdir.Yörük Türkmen Çadırımızla özümüze, Saburhane sokakları ile Menteşe'mize, el emeğinin ürünü halılarımızla Milasımıza, bakır işlemeciliği ile Kavaklıdere'mize, kaya mezarları ile Ortaca Dalyan'ımıza, turizm, mavi yolculuk, sandalet denince aklımıza gelen Bodrum'umuza, eşsiz manzarası ve güzellikleri ile Ölüdeniz Fethiye'mize, tarımı, turizmi ile Datça, Köyceğiz, Dalaman, Marmaris'imize, farklı görseller, stantlar ile tarım, turizm, kültür, gelenek ve göreneklerimizle sizleri Muğla evimizde misafir edeceğiz. Güzel İzmir'imizde bizleri onur konuğu il olarak fuara davet eden başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Aziz Kocaoğlu'na fuarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; "Fuarın ev sahibi İzmir'i, Onur konuğu Muğla'yı kutluyorum"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İzmir Enternasyonal Fuarı açılışında İzmir'in liman ve ticaret kenti, köklü tarihi ile uygarlıkların beşiği, farklı kültürlerin ve dinlerin bir arada uyum ve barış içinde yaşadığı bir şehir olduğunu söyledi. Fuarın onur konuğu olan Muğla'yı da kutladıklarını söyleyen Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarihi, doğal güzellikleri, turizmi ve en önemlisi insanı ile Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olan Muğla'yı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ü tebrik ettiğini söyledi.

86.İzmir Enternasyonal Fuarı'nda onur konuğu il Muğla standını ziyaret eden vatandaşlar Muğla'yı hiç gitmemelerine rağmen fuar alanını gezdikten sonra Muğla'yı görmüş kadar olduklarını en kısa sürede Muğla'yı ziyaret edeceklerini söylediler. Muğla fuar alanında ilçe tanıtımları, tekne maketi, Milas halısı, yöresel ürünleri, Muğla Evi, Yörük Çadırı gibi alanları ile büyük ilgi gördü. Fuar 27 Ağustos'a kadar gezilebilecek.

(BT-MB-Y)



21.08.2017 18:25:10 TSI

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