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Sarıkamış BESYO'ya bin 258 aday öğrenci başvurdu

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 18:23
Sarıkamış BESYO'ya bin 258 aday öğrenci başvurdu

Alper Yıldırım
KARS (İHA) - Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nda (BESYO) 2017-2018 eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavları başladı. BESYO'ya bin 258 aday öğrenci başvurdu.
BESYO Spor Salonu'nda başlayan sınavlarda, 255'i kadın, bin 3'ü erkek olmak üzere bin 258 aday yaklaşık 10 gün sürecek sınavlarda ter dökecek. Sınavlarda başarılı olan aday öğrencilerden 230'u ise BESYO'ya alınacak.
Sarıkamış BESYO Müdürü Doç. Dr. Ali Dursun Aydın, sınavların şeffaf bir ortamda yapıldığını belirtti.
Aydın, her adayın iki sınav hakkı olduğunu, sınavların ortalamasına göre puanlama yapıldığını söyledi.
Doç. Dr. Ali Dursun Aydın, "Sınavları, fotosel ve kamera kaydıyla ve herkesin izlediği bir ortamda yapıyoruz. Salon dışına kurduğumuz dev ekranlarda yapılan sınavları bütün adaylar anında izleyebiliyor" dedi.
Aydın, "Sınavlarımızda akademik ve idari personel olmak üzere yaklaşık 50 kişi sabah 08.00'den gece 22.00'ye kadar görev yapıyor. Burada güvenlik ve sağlık ekiplerimizde hazır bekliyor. Bütün adaylarımıza kazasız belasız başarılı sınavlar diliyorum" dedi.
(AY-IÇ-AT-Y)

21.08.2017 18:25:48 TSI
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