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Elektrik trafosundan çıkan duman korkuttu



(Fotoğraflı)



Sedat Özata

TOKAT (İHA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde ana cadde üzerinde bulunan elektrik trafosundan çıkan dumanlar esnaf ve çevre sakinlerini korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi'nde kaldırım üzerinde bulunan elektrik trafosundan yoğun dumanı fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye ve ÇEDAŞ ekiplerine bildirdi. Bölgeyi kordon altına alan itfaiye ekipleri yangın söndürme tüpüyle duman çıkan trafoya müdahale etti. Zaman zaman patlamaların yaşandığı trafoya ÇEDAŞ elektrik ekiplerince enerjinin kesilmesinin ardından müdahale edildi. Yangının aşırı yüklenmeden kaynaklı olabileceği iddia edildi.

Öte yandan geçtiğimiz hafta da yine aynı trafoda alev ve dumanlar çıkmış ekipler gerekli müdahaleyi yaparak söndürmüştü.

(SÖZ-UY-ÖZ-Y)



21.08.2017 18:52:54 TSI

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