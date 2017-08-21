Otobüsteki yolcudan uyuşturucu çıktı
Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde Jandarma Komutanlığına bağlı yol kontrolü yapan ekipler tarafından durdurulan otobüsteki 2 yolcunun üzerinden 10 gram uyuşturucu çıktı.
Edinilen bilgiye göre, E-96 karayolu üzeri Durasıllı Mahallesi civarında yol uygulaması yapan Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri iki yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada otobüste yolculuk yapan R.H.'nin (30) üst ve eşyalarında yapılan aramada 5 gram toz esrar ele geçirilirken, diğer otobüsteki A.H.E.nin(29), üst ve eşyalarında yapılan aramada ise 5 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili çalışma başlatıldı.
(BA-Y)
21.08.2017 18:55:49 TSI
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