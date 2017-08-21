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Bitlis'te yapılan AVM için revizyon projesi uygulanacak



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'te dere üstü esnafı için yapılan alternatif işyerlerinin bir çok eksiği için revizyon projesi uygulanacak.

Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan yaklaşık 700 iş yeri yapılıp bitirilmesine rağmen ısıtma sorunu gibi sorunları olan alışverişiz merkezinin kullanılabilir bir hal alması için yaklaşık 7 Milyon TL harcanacak. Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu ve AVM Danışmanı Hakan Kurun, burada yaptıkları incelemeler sonrasında 2018 yılına yetişecek şekilde yapılması gerekenleri gazetecilere anlattılar. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Ustaoğlu, özellikle dere üstü esnaflarını mağdur etmemek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Vali Ustaoğlu, "Bitlis'in için çok önemli bir proje olan bu AVM'nin nasıl tekrar hayata geçirebilir ve özellikle Bitlis deresi üzerindeki esnafa yönelik olarak yapılacak olacak çalışmaları göz önüne aldığımızda buranın bir çekim merkezi olarak nasıl projelendirilebilir hususunu inceleyip en kısa zamanda bu çalışmamızı hayata geçireceğiz. Şimdi bizlerde bu çalışmayı esas alacak şekilde bu sahayı dolaşarak özellikle yapılması gereken proje revizyonu ile alakalı belli hususları görüşeceğiz. Ama en önemlisi de şuan bizim çok kronik bir problem olarak önümüzde duran Bitlis deresinin üzerindeki başta işyerleri olmak üzere bunların buraya taşınmasıyla alakalı proje revizyonu ile birlikte nasıl onları buraya çekebiliriz konusunu da paylaşmış olacağız. Burada çok iyi niyetlerle bu AVM'ye başlanmış, ama gelinen noktada da maalesef buranın iklimsel koşulları göz önüne alınarak belki projelendirme safhasında ve işin uygulama bölümünde gözden kaçırılan belli hususlar bugün önümüze bir takım problemler olarak ortaya çıktı. Bizler bu hususu arkadaşlarla ve teknik ekiplerle paylaşarak buranın kullanımının nasıl olması gerektiğini konuştuk. Bunun dışında da en önemlisi özellikle arkadaşlarımızın yapmış olduğu saha çalışması sırasında buranın çekim merkezi olması konusunda gençlerimiz, hanımlarımız ve çocuklarımız için ilgi uyandırabilecek ve esnafımız açısından da gerçekten cezp edeci hale nasıl getirebiliriz, burayı bununla ilgili teknik ekibimizin önerileri var. Gelinen noktaya baktığımızda gerçekten buraya çok ciddi bir yatırım yapılmış ama bu yatırımın heba edilmemesi adına Bitlis'imiz açısında özellikle bundan sonraki süreçte bir takım sıkıntıların yaşanmaması adına burada sağlıklı bir süreci götürmeye çalışıyoruz. Belki çok oldubittiye getirerek hadi oradaki esnafa buralı verelim demek kolay, ama birkaç yıl sonra tekrar önümüzde tekrar büyük bir problem olarak ortaya çıkacağı da bir gerçektir. Onun için biz bunu yaşamama adına Türkiye genelinde bu işlerle uğraşan arkadaşımızın hazırlattığı bu projeyi büyün Bitlis ile paylaşmak istedik" dedi.

Rekabetçiliği arttırmak gibi bir niyetlerinin olmadığını anlatan Vali Ustaoğlu, "Burada her bir esnafımızı memnun etmek kolay değil çünkü görülen bu mekanda kendine göre kıymetli yerleri var. Herkes doğal olarak istiyor ki en iyi yerde ben oturayım diyecek. Yapılan çalışmada burada 700'ün üstünde esnafımızın etkilenebileceği bir alandan bahsediyoruz. Bizim buradaki düşüncemiz bu önerilen hususları inşallah hayata geçirdiğimizde yine müşavir firmamızın bize sunduğu sektörel itibari ile belli alanlara bizim burada ille de rekabetçiliği ön plana çıkartalım diye bir derdimiz yok. Burada önemli olan bizim esnafımızın mağdur olmadan gelip işyerlerini açmalarıdır. Biz burada kar marjı ile hareket edecek bir durumda da değiliz. Firmamızın bize teklif ettiğin hususların bir maliyeti var biz bu maliyeti göz önüne alıp ilk etaptaki düşüncemiz bizim için çatışı daha kolay ve seri olarak ekonomiye katabileceğimiz alanları gezip tespit ederek bir an önce onların satışını yapıp oradan elde edeceğimiz gelirle firmamızın bize önerdiği çatı düzenlemesi, ısıtma sistemi, sosyal mekanların oluşturulması gibi çalışmaları bizim bir önce hayata geçirmemiz lazım. Önümüzdeki kış aylarında bu tür çalışmalara yoğunlaşıp mevsim şartlarının el verdiği şekilde yapıp önümüzdeki yazın birçok işyerimizin gelmesi yönünde gerekli atılımları yapacağız. Hedefimiz 2018 yılında burayı esnafımıza açmaktır. Ama ne kadar seri olarak burada ne kadar satabileceğimiz yerleri satabilirsek dönüştüreceğimiz ekonomi ile buranın geri kalan ihtiyaçlarını gideririz" diye konuştu.

(VO-ŞAK-Y)



21.08.2017 19:09:47 TSI

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