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Gürpınar'da bomba yüklü araç ile 2 terörist etkisiz hale getirildi



VAN (İHA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde eylem yapmak üzere yola çıkan ve içerisinde 2 teröristin bulunduğu bombalı araç, jandarma ekipleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde yapılan başarılı operasyonlar sonucunda büyük kayıplar veren PKK terör örgütüne bir darbe daha vuruldu. 21 Ağustos 2017 tarihinde Gürpınar ilçesi kırsalından Van il merkezinde eylem yapmak üzere yola çıkan bombalı araç, İl Jandarma Komutanlığımız tarafından düzenlenen operasyonla, içerisindeki 2 terör örgütü mensubu ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliğinin temini için bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

(EKİP-ŞAK-ÖZ-Y)



21.08.2017 19:48:04 TSI

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