Kazada yaralanan anne 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
(Fotoğraflı)
Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 3 çocuk annesi kadın 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
9 Ağustos tarihinde Salihli-Akhisar yolu Çökelek Mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında Nevzat A. (48) yönetimindeki 22 UP 654 plakalı tır ile Mustafa Gökçe (63) yönetimindeki 45 RV 630 plakalı otomobil, çalışma nedeniyle tek şeritte düşen yolda çarpışmış, kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan eşi Fatma Gökçe (59) yaralanmıştı.
Kazada ağır yaralanan Fatma Gökçe, sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, daha sonra Özel Medigüneş Hastanesine sevk edildi. Gökçe, 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
3 çocuk annesi Fatma Gökçe, Kemerdamları Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kemerdamları Mahalle mezarlığına defnedildi.
(BA-ÖZ-Y)
21.08.2017 19:52:31 TSI
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