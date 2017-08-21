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Traktör devrildi: 1 ölü

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 22:02
Traktör devrildi: 1 ölü
Traktör devrildi: 1 ölü

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis'in Musabeyli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Musabeyli ilçesine bağlı Delifakı Karadut köyünde Şevket Yıldız (73) yönetimindeki 79 AJ 355 plakalı traktör, arazinin engebeli olması nedeniyle devrildi. Traktörün altında kalan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti. Yıldız'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
(MAD-SD-Y)

21.08.2017 22:05:32 TSI
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