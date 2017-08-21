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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu; "Muğla tarihi başarıya imza attı"



(Fotoğraflı)



Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Ortaca temsilcilik binasının resmi açılışı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Atatürk Mahallesinde kısa sürece önce üyelerine hizmet vermeye başlayan 3 katlı hizmet binasının resmi açılışında konuşan TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Hisarcıklıoğlu, "MUTSO yeni hizmet anlayışı ile hizmeti üyelerinin ayağına götürüyor. Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini kutluyorum. Açık söyleyeyim bazı illerimizde bu kalitede, nitelikte hizmet binası yok. MUTSO akredite odalarımızdan bir tanesi, 5 yıldızlı hizmet veren odaların arasında yer alıyor. Güçlü oda demek, güçlü üye demek, güçlü üye ise ülke açısından güçlü ekonomi demek. Tüccarın, sanayicin güçlü olunca ülken güçlü olacak. MUTSO bu vizyonda hizmet üretmektedir" ifadelerini kullandı.



TOBB'da düzenlenen ekonomi şurasında istihdam seferberliği başlatılması kararı alındığını aktaran Hisarcıklıoğlu; "Sayın Cumhurbaşkanımız, bana bir söz vereceksiniz üye başına en az bir kişiyi istihdam edeceksiniz dedi. Benim başkanların hepsi alkışladı. Onlar alkışlayınca bizde sözü verdik. Sözün yerine gelmesi için önümüzde 6 ay var. Muğla sözünü yerine getirdi. Dünya'da hiçbir iş dünyası tarafından yapılamayanı yaptık. İlk 6 ayda Devletin verdiği destekle 1 milyon 600 bin yeni istihdam sağlandı. Bu Türk özel sektörünün müthiş bir başarısı, özel sektördeki bütün kardeşlerimi kutluyorum" diye konuştu.



Muğla'nın tarihi bir başarıya imza atarak, 81 il içerisinde en fazla istihdam sağlayan şehir olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu; "Buraya siyasetçiler geldiği zaman başarı hikayenizi anlatın. Doğru teşvik, yönlendirme, talep gittiği zaman neler oluyor görüyorsunuz. Muğla üye başına 3 buçuk kişi istihdam etti. Yeni bir personel alırsanız maaşı, sigortası devletten, ilk üç ay yanınızda çalıştırıyorsunuz devlet desteğini veriyor. 9 ay boyunca istihdam üzerinde vergi yükü kalkıyor" dedi.

- "Bütün kaynakları üyelerimize kullandırdık"

2017 yılı başında üyelerin finansmana erişimde sıkıntı yaşadığını dile getiren Hisarcıklıoğlu şunları söyledi; "Üyelerimizin finansmanda sıkışmasını gidermek için bir formül bulmamız gerekiyordu. Üyelerimizden aldığımız aidatlar kimin üyelerimizin. Bu aidatları ortaya koyduk. Türkiye odalar ve borsalar birliği nefes kredisi olarak kullandırdık. 365 başkanımızın sayesinde bütün kaynakları üyelerimize kullandırdık. Bundan toplam 27 bin firmamız faydalandı. KOSGEB'den faizsiz kredi alınmasını sağladık. Toplam 260 bin üyemiz faydalandı."

Muğla Valisi Esengül Civelek ise, kentin sosyoekonomik gelişimi ve bölgesel kalkınması için başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğini belirttiği Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) yönetim kuruluna, Ortaca hizmet binasını kazandırdığı için teşekkür etti.

Ortaca hizmet binasını yaklaşık 1 milyon liralık yatırım ile gerçekleştirdiklerinin bilgisini veren MUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş ise temsilciliğin Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz'de yaklaşık bin 500 üyeye hizmet verdiğini aktardı.

MUTSO Başkanı Bülent Karakuş, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na Milas halısı hediye ederken, Rıfat Hisarcıklıoğlu'da, Karakuş'a üzerinde "Maşallah" yazan bir plaket takdim etti.

(CC-MB-Y)



21.08.2017 22:13:39 TSI

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