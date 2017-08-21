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Babadağ teleferiğinin temeli atıldı

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 23:58
Babadağ teleferiğinin temeli atıldı
Babadağ teleferiğinin temeli atıldı

(Fotoğraflı)

Murat Yalçın
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, dünyaca ünlü Babadağ Hava Sporları Merkezine yapılacak olan teleferiğin temeli TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katıldığı törenle atıldı.
Temel atma törenine Muğla Valisi Esengül Civelek, Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Orman ve Su İşler Bakan Yardımcısı Harun Tüfekçi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti Muğla Milletvekili Hasan Özyer, CHP Muğla Milletvekilleri Ömer Süha Aldan ile Nurettin demir, protokol üyeleri ve çok sayıda davetliler katıldı.
Ölüdeniz Mahallesindeki Belceğiz Plajı'nda düzenlenen törende konuşan Muğla Valisi Esengül Civelek, Babadağ'ın 30 yıldır hasretini çektiği teleferiğe kavuşmasına az kaldığını söyledi. Civelek, Muğla'nın, Antalya ve İstanbul'dan sonra en fazla yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği il olduğunu Muğla'nın turizmde marka bir kent olduğunu belirterek; "Yabancı turistlerin ilgisi çeken ilimiz. Yabancı turistlerin çoğu deniz kum ve güneş için ilimizi ziyaret ediyor. Aslında ilimizde doğa, sağlık, tarih ve spor alanında çok büyük bir potansiyele var. Alternatif turizm alanındaki bu güçlü potansiyeli yaşama geçirdiğimiz taktirde ilimizde turizm 12 aya yayılacaktı. Temelini atacak olduğumuz Babadağ teleferik projesi, spor amaçlı turizmin gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkı sağlayacak" dedi.
Konuşmanın ardından protokol üyelerinin katılımıyla teleferiğin temeli atıldı.
(MB-Y)

21.08.2017 23:57:59 TSI
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