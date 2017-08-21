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Sarıkamış'ta TOKİ konutları hak sahipliği kurası çekildi



(Fotoğraflı)



Alper Yıldırım

KARS (İHA) - Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Sarıkamış Belediye Başkanlığı'nın işbirliğinde talep örgütlenmesi yöntemiyle geliştirilen 360 konutluk Sarıkamış 2. etap Toplu Konut Projesi'nde başvuru sahibi 233 kişinin hak sahipliği kuraları çekildi.

Saygı Duruşu ve İstikal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda ilk olarak TOKİ yetkililerince, hak sahiplerine kura çekimi, konutların durumu ve ne gibi işlemler yapmaları gerektiği konularında bilgiler verildi.

Kura çekimi programında konuşan Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, "2 tip konut yapıldı. 2+1'ler yaklaşık 90 metrekare, 3+1 konutlarda yaklaşık 130 metrekare. Konutlar Yeni Mahalle Hançerli Düzü Mevkii Toplu Konutlar Bölgesi'nde yapıldı" dedi.

Başkan Toksoy, "Bu konutlardan önce TOKİ 350 konut teslim etmişti. Şimdi de 233 konut yapıldı. Ayrıca kentsel dönüşümde de 326 konut devam ediyor. 3. etap için de yaklaşık 700 adet talep topladık ama yalnız verdiğimiz arazi tahmin ediyorum 500 konut sığacak şekilde olacak. Böylelikle TOKİ Sarıkamış'ta bin 409 konut yapmış olacak" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kura çekilişine geçildi. Noter huzurunda yapılan kura çekilişinde hak sahiplerinin heyecanlı oldukları görüldü. Daireleri belirlenen hak sahipleri, mutluluğunu Başkan Göksal Toksoy ile paylaştı.

Sarıkamış Halk Eğitim Merkezi Salonu'ndaki gerçekleştirilen kura çekilişine Belediye Başkanı Göksal Toksoy, AK Parti İlçe Başkanı Serkan Aykul, TOKİ uzmanı Murat Sırt, TURYAP kura ekibi ve hak sahipleri katıldı.

(AY-IÇ-FT)



22.08.2017 00:14:58 TSI

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