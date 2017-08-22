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"İyi Tarım Uygulamaları" destekleri ödeniyor

22 Ağustos 2017 Salı, 09:03
"İyi Tarım Uygulamaları" destekleri ödeniyor
"İyi Tarım Uygulamaları" destekleri ödeniyor

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "iyi tarım uygulamaları" desteklerinin ödenmesine 18 Ağustos itibarı ile başlandığını bildirdi.
Doğan, yaptığı açıklamada, meyve ve sebzede dekar başına 50 lira, örtü altı üretimde 150 lira, süs bitkileri ve tıbbi aromatik bitkilerde ise 100 lira olan "iyi tarım uygulamaları" desteklerinin TC kimlik numarasının son hanesine göre hesaplara yatırıldığını ifade etti. TC kimlik numarasının son hanesi 0-2 olan üreticilerin hesaplarına ödemelerin 18 Ağustos'ta yattığını belirten Doğan, son hanesi 4-6 olanların 23 Ağustos'ta, 8 olanların ise 25 Ağustos'ta ödemelerini alacağını kaydetti.
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, meyve, sebze, süs bitkileri, tıbbi aromatik bitki ürünlerinde "iyi tarım uygulamaları" yapan çiftçilere destek ödemelerinin, yetkilendirilmiş kuruluşlarca sertifikalandırılan tarım arazilerinin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) işlenmesi sonucu desteğe tabi alan hesaplanarak yapıldığını belirtti. Doğan, örtü altı "iyi tarım uygulamaları" yapan çiftçilere ise ödemelerinin, yetkilendirilmiş kuruluşlarca sertifikalandırılan, ayrıca Örtü Altı Kayıt Sistemi'nde (ÖKS) kayıtlı olan alanların ÇKS'ye işlenmesi sonucu desteğe tabi alan hesaplanarak yatırıldığını kaydetti.
(ELF-Y)

22.08.2017 09:06:46 TSI
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