Cami bahçesi botanik bahçesine döndü

Hasan Yiğen

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Dereköy Mahallesindeki Manaklar Camisinin bahçesi, imam ve cemaat tarafından yapılan düzenleme ile adeta botanik bahçesine döndü.

Kula'nın Dereköy Mahallesindeki Manaklar Camisinin imam hatibi Ali Öztürk önderliğinde cami cemaati ve mahalle halkının işbirliğiyle cami bahçesinde yapılan düzenleme dikkat çekti.

Caminin bahçesinde yaptıkları düzenleme sonrası cemaate ve ziyaretçilere botanik bahçesinde gezdikleri hissi uyandırdığını söyleyen imam Ali Öztürk camiye gerek ibadet için gerekse de ziyaret için gelen vatandaşlardan olumlu tepkiler aldıklarını belirtti.

Camilerinin yol kenarında olduğu için uğrak bir yer olduğunu ifade den Öztürk, caminin yeşilliği ve rengarenk olması herkesin dikkatini çektiğini belirterek şunları söyledi:

"Caminin yol kenarında olması nedeniyle yoldan namaz için camiye gelen vatandaşlar rengarenk ve yemyeşil bir avlu görünce çok şaşırıyorlar. İlk defa böyle bir cami avlusu ile karşılaştıklarını anlatarak bahçenin çok güzel olduğunu hayranlıkla söylüyorlar. Böyle bir ortamda ibadetlerini yerine getirmekten memnun oldukları dile getiriyorlar. Ayrıca vatandaşlar gittikleri her yerde bu camiyi anlatacaklarını söylüyorlar. Hatta bazı ziyaretçiler cami avlusunda hatıra fotoğrafı çekiyorlar"



Telefonla arayarak teşekkür ediyorlar

Bazen ziyaretçiler tarafından arandığını belirten imam Öztürk, "Vakit aralarında camide olmadığım zaman, vakit namazı için camiye gelen ziyaretçiler ve yolcular tarafından aranıyorum. Camimiz yeşilliğiyle herkesin dikkatini çekiyor. Böyle bir çalışma yapılarak cami avlusunun bir park haline getirilmesinden dolayı teşekkür ediyorlar" dedi.



Sohbet için çok güzel bir yer

Cami cemaati ve mahalle sakinlerinin de ilgisiyle karşılaştıklarını belirten Öztürk, vatandaşların namazlarını kıldıktan sonra cami avlusunda sohbet ederek buradan istifade ettiklerini anlatarak, "Mahalle halkı da cami avlusunun park haline getirilmesinden çok memnun. İbadetlerini yerine getirmek için camiye gelen mahalleli cami avlusunda dinleniyorlar. Camimizde nezih bir ortam oluştuğu için cami cemaati ve mahalleli günlük sohbetlerini burada yaparak vakit geçiriyorlar" şeklinde konuştu.

Camilerini ellerinden geldiği kadar güzelleştirmeye çalıştıklarını belirten Öztürk, yakaladıkları bu ilgiyi devam ettireceklerini söyledi. Caminin yeşil kalması için mahalle halkıyla beraber bakımlarını yaptıklarını ifade eden Öztürk, "Camimizi güzelleştirmek için elimizden gelen her şeyi, her imkanı kullanmaktayız.Burada çok sayıda çiçek çeşidi de var, hepsi caminin güzelliği için. Cami avlusunun ve çevresinin düzenlemesi mahalle halkımızla beraber yapıyoruz" dedi.

22.08.2017 09:11:18 TSI

