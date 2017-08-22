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Milletvekili Açıkgöz, Nar ve Sulusaray kasabalarını ziyaret etti

22 Ağustos 2017 Salı, 09:13
Milletvekili Açıkgöz, Nar ve Sulusaray kasabalarını ziyaret etti
Milletvekili Açıkgöz, Nar ve Sulusaray kasabalarını ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Nar kasabası ve Sulusaray kasabasını ziyaret etti.
AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz beraberinde AK Parti merkez ilçe başkanı Salih Açıkgöz ile birlikte Nar kasabasını ziyaret etti. Burada vatandaşlar ile bir süre görüşen milletvekili Açıkgöz daha sonra AK Parti Nar Belde başkanlığını ziyaret ederek burada parti çalışmaları hakkında Nar belde başkanı Metin Güldü ve yönetimi ile bir süre görüştü.
Milletvekili Açıkgöz daha sonra ise Sulusaray kasabasını ziyaret etti. Sulusaray kasabasında vatandaşlar ile tek tek görüşen milletvekili Açıkgöz vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Milletvekili Açıkgöz vatandaşlar ile görüşmesinin ardından ise Sulusaray Belediye Başkanı Bayram Yılmaz'ı ziyaret ederek belediye çalışmaları hakkında bilgiler aldı.
(COŞ-SK)

22.08.2017 09:17:04 TSI
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