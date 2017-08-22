YEREL HABERLER / NEVŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Milletvekili Açıkgöz, Nar ve Sulusaray kasabalarını ziyaret etti

Milletvekili Açıkgöz, Nar ve Sulusaray kasabalarını ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Nar kasabası ve Sulusaray kasabasını ziyaret etti.

AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz beraberinde AK Parti merkez ilçe başkanı Salih Açıkgöz ile birlikte Nar kasabasını ziyaret etti. Burada vatandaşlar ile bir süre görüşen milletvekili Açıkgöz daha sonra AK Parti Nar Belde başkanlığını ziyaret ederek burada parti çalışmaları hakkında Nar belde başkanı Metin Güldü ve yönetimi ile bir süre görüştü.

Milletvekili Açıkgöz daha sonra ise Sulusaray kasabasını ziyaret etti. Sulusaray kasabasında vatandaşlar ile tek tek görüşen milletvekili Açıkgöz vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Milletvekili Açıkgöz vatandaşlar ile görüşmesinin ardından ise Sulusaray Belediye Başkanı Bayram Yılmaz'ı ziyaret ederek belediye çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

(COŞ-SK)



22.08.2017 09:17:04 TSI

NNNN

