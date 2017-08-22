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Milletvekili Gizligider Derinkuyu köylerini ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - AK Parti Nevşehir milletvekili Ebubekir Gizligider Derinkuyu ilçesine bağlı köyleri ziyaret etti.

AK Parti Nevşehir milletvekili Ebubekir Gizligider Derinkuyu ilçesine bağlı Özlüce, Çakıllı, Kuyulutatlar, Suvermez, Til, Güneyce köylerini ziyaret etti. Gizligider yaptığı açıklamada TBMM çalışmalarına ara verdiğimiz bu günlerde ilçelerimizi ve köylerimizi ziyaret ederek hemşerilerimizle hasbıhal etmeye ve yapılan hizmetleri değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda hafta sonu Derinkuyu ilçemizi ve köylerini ziyaret ederek tamamlanan ve yapımına devam eden projeleri yerinde görmüş olduk dedi. Gizligider, "Özlüce köyümüzde tamamlanan çevreyolunu konuşurken, Çakıllı köyümüzde yapımı devam eden düğün salonunu inceledik. Su sorununu çözüme kavuşturduğumuz Doğala köyüne giderek hemşerilerimizle sohbet ederken, Kuyulutatlar köyümüzde yenilenen içme suyunu değerlendirdik ve planlanan köprü ve yol çalışmaları hakkında köylülerimizle fikir alışverişinde bulunduk. Suvermez köyümüze yaptığımız ziyarette köyümüzün ihtiyaçlarını masaya yatırdık ve neler yapabileceğimizi konuştuk. Su sorunu ve yol sorunu kalmayan Til köyümüzde, su deposunu eksiğini tamamladığımız Güneyce köyümüzde önümüzdeki dönemde yapılacak hizmetleri istişare ettik. Nevşehir Milletvekilleri olarak ilimizin her noktasına ulaşmaya çalışarak halkımızın dertlerini paylaşmaya çalışacağız. Hükümetimizin de desteğiyle ilimizin sorunlarına tek tek çözüm bulacağız ve köylümüzün, hemşerilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

(COŞ-SK)



22.08.2017 09:17:35 TSI

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