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Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde alınacak önlemleri görüştüler

22 Ağustos 2017 Salı, 09:15
Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde alınacak önlemleri görüştüler
Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde alınacak önlemleri görüştüler

(Fotoğraflı)

Hasan Yiğen
MANİSA (İHA) - Manisa'nın Kula ilçesinde 2017-2018 eğitim öğretim yılının huzur ve güven içerisinde geçirilebilmesi amacıyla okul güvenliği, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele konulu toplantı yapıldı.
Kula Kaymakamı Osman Güven başkanlığında Kula 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, öğrenci ve velilerinin daha güvenli ve huzurlu bir eğitim-öğretim yılı geçirmelerini sağlamak amacıyla okulların yakın çevresinde ve okul güzergahlarında alınacak tedbirler ile öğrencilerin her türlü kötü alışkanlıklardan koruması, onların ruh ve beden sağlığı yerinde bireyler olarak yetiştirebilmek için gereken uygulamalar üzerinde duruldu.
Toplantıda konuşan Kula Kaymakamı Osman Güven, "Yeni eğitim öğretim sezonunda öğrencilerin huzurlu bir ortamda eğitim görmeleri için okul içlerinde ve çevrelerinde gereken her türlü tedbirin alınacağını belirtti.
Uyuşturucu bağımlılığıyla mücadeleye de değinen Kaymakam Güven, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları, mahalle muhtarlarıyla iş birliği içinde sürdürülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini ifade etti. Güven, "Her çocuk ve gencimiz bizim için çok kıymetlidir. Onların en iyi şekilde yetişmeleri için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Mahalle halkının mahallesinde bulunan okullara gönüllülük esasıyla sahip çıkmasını okul aile birliği desteğini mutlaka sağlamalıyız. İlçemizde uyuşturucu madde satışı ve madde bağımlılığının önlenmesi için hukuk kuralları çerçevesinde mücadelemiz devam ediyor. Bu konuda başarılı çalışmalar yapan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.
Toplantıya Kula Kaymakamı Osman Güven'in yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hikmet Aybars Hayta, İlçe Emniyet Amiri Vekili Mustafa Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Çarpan, okul aile birliği başkanları ve okul müdürleri katıldı.
(HY-SC)

22.08.2017 09:18:52 TSI
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