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Avrupa Teknoloji öğrencileri topluluğu Marmaris'te

22 Ağustos 2017 Salı, 09:21
Avrupa Teknoloji öğrencileri topluluğu Marmaris'te
Avrupa Teknoloji öğrencileri topluluğu Marmaris'te

(Fotoğraflı)

Vural Efecik
MUĞLA (İHA) - 33 ülkeden 95 üniversitede aktif olarak, öğrencilerin farklı kültürler ve toplumları anlayabilecek bir düşünce yapısı kurmalarına yardım eden BEST (Board of European Students of Technology/Avrupa Teknoloji Öğrencileri Topluluğu) yaz kampı için Marmaris'i tercih etti.
Marmaris Belediyesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) işbirliği ile 21-26 Ağustos tarihleri arasında Marmaris Belediyesi Kültür ve Sana Evi'nde gerçekleşecek olan kurs programına 14 farklı ülkeden 45 öğrenci katılacak. Eğitimlerin ODTÜ Bilgisayar ve Teknoloji Eğitimleri Bölümü ve ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Akademisyenleri tarafından yürütülecek olan kursun konusu "Teknolojinin Toplum Yararına Kullanıması" olacaktır. Ayrıca kursun akademik kısmı olduğu gibi kültürel bir kısmı da olacak. Avrupa'nın farklı noktalarından gelen öğrenciler yapacakları aktiviteler ile Türk Kültürünü daha yakından tanıyıp kendi kültürlerini de temsil etme fırsatı bulacaklar.
26 Ağustos cumartesi günü sona erecek olan kursta öğrencilere "Oyun Teknolojileri, Sanal Gerçeklik, Sosyal medya kullanım psikolojisi, yaratıcılık, icat ve yenilik gibi teknolojik konular hakkında detaylı olarak bilgi verilecek.
(VE-MB-Y)

22.08.2017 09:23:59 TSI
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