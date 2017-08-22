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Muş'un en büyük ilçesi Bulanık'ın stadı var tribünü yok!



(Fotoğraflı)



Galip Kılınç

MUŞ (İHA)- Muş'un Bulanık ilçesinde futbol sahasına sahip olmasına rağmen seyircilerin ve futbolcuların oturacağı ne tribün nede soyunma odaları yok.

85 bin nüfuslu Muş'un Bulanık ilçesinde mevcut statta tribün yok. Bilican Spor Kulübü yöneticileri tarafından atıl durumda olan şehir stadını gençleri bir araya toplayarak canlandırdı. 15 yıldan beri yapılan stada ilk defa Bilican Spor Kulübü gençlerin elinden tutarak sporla birleştirdi. Bu yıl 16 yaş grubu elemlerinde iyi bir yere gelerek Eylül ayında oynanacak olan amatör maçlarda ilçeyi temsil edecek. Bulanık Bilican Spor Kulübü Başkanı Veysi Yılmaz, ilçe Kaymakamı Hacı Arslan Uzan'ın Bulanık ilçesinde ilk göreve başladığı zaman halkla yapılan toplantılarda özellikle gençliğe önem verdiğini söyledi. Yılmaz, "Gençlerin bu ülkenin geleceği için temel taşlarından biridir. İlçede çok güzel bir futbol sahası var ama ama tribünü yok. Çalışmalar yapıldı fakat daha bir netice almadık. Defalarca yetkililere söylememize rağmen İl Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri bu konunun kendilerini aştığını, gerekli bütçelerin olmadığını ifade ettiler. İlçeye ne tribün ne de bir top verecek güçlerinin olmadığını söylediler. Koskoca 85 bin nüfusu aşmış bir ilçede sadece Bulanık sahasının tribün olmaması büyük bir eksiklik olarak görülüyor. Neredeyse mahallelere bile stat yapanların 85 bin nüfuslu bir ilçeye bırakın yeni bir stat yapmayı, var olanın onarımını dahi gerçekleştirme konusundaki belirsizliğinin sürmesi ise büyük handikap olarak değerlendiriliyoruz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın Malazgirt'te gelişi ile yetkililerin biz Bulanıklı gençlere vereceği en güzel cevap Bulanık ilçesindeki sporla var olan eksiklikleri giderilmesidir" dedi.

(GK-ŞAK-Y)



22.08.2017 09:25:08 TSI

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