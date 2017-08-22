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Ünlü Bale topluluğu "Moscow State Ballet" izleyenleri büyüledi



(Fotoğraflı)



Vural Efecik

MUĞLA (İHA) - Dünyaca ünlü bale topluluğu 'Moscow State Ballet', Marmaris Amfi Tiyatro'da, yabancı turistlerinde aralarında bulunduğu 2 bin kişiyi büyüledi.

Tchaikovsky'nin bestelediği, bale tarihinin en ünlü gösterilerinden biri olan "Kuğu Gölü- Swan lake", bugüne kadar 30'a yakın ülkede ve yüzlerce şehirde sahnelendi. Amfi tiyatroda iki bölümde sahnelenen oyun, toplamda 34 kişilik sanatçı topluluğu ile izleyenlere unutamayacakları bir gece yaşattı.

Gösteri sonunda sonunda Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Kaplan, yönetmene çiçek vererek teşekkür etti.

(VE-MB-Y)



22.08.2017 09:26:06 TSI

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