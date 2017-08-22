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Aydın'da kurbanlıklara 'stres' tedbiri

- Başkan Koşar, önümüzdeki günlerde koyun ve keçiler pazarda yerini alacak



(Fotoğraflı)



İbrahim Kılınç

AYDIN (İHA) - Aydın İli damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nazmi Koşar, kurban kesecek vatandaşların tercihini yerli hayvanlardan yana kullanmasını tavsiye etti. Şu an itibariyle ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da kurbanlık satışı için pazarların açıldığını ancak aşırı sıcaklarda hayvanların strese girmemesi için pek çok yetiştiricinin henüz pazara çıkmadığını belirten Koşar, "Kimse endişe etmesin kurban kesecek olan herkese yetecek kadar küçükbaş kurbanlığımız var" dedi.

Türkiye'de yaklaşık 45-50 milyon civarında küçükbaş hayvan popülasyonu olduğunu ve ülke olarak kurbanlık sıkıntısını olmadığını kaydeden Aydın Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nazmi Koşar, "Geçen yıl ki kayıtlarımıza göre sadece Aydın'da birliğimize kayıtlı yaklaşık 145 bin anaç hayvanımız mevcut idi. Bu yıl koyun ve keçilerin doğurganlık oranı da iyiydi" diyerek yetiştiriciyi de kurban kesecek vatandaşları da anlayışlı olmaya çağırdı.

"Orta yolu bulun"

Kurbanın dini bir vecibe olduğunu bu nedenle sadece et olarak algılanmaması gerektiğini ifade eden Aydın İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nazmi Koşar, "Kurban edilecek hayvanın yaşından, duruşuna ve yakışıklılığına kadar birçok özelliği kurban için önemsenen konular arasında yer alıyor. Bu nedenle kurban kesenler pazarda kendisini yetiştiricinin yerine, yetiştiricimiz de kurban kesecek vatandaşımızın yerine koysun. Herkes ayakta anlaşmaya çalışsın. Ayakta anlaşılamayan durumlarda kilo ile satış da yapılabiliyor. Ama en güzeli ayakta anlaşabilmek. Karşılıklı anlayış olursa hem ithal hayvana gerek kalmaz hem de hem milli ekonomimize katkımız olur" dedi.

(İK)



22.08.2017 09:29:50 TSI

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