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Manisa'nın Sultanlarına bir takviye daha



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, geçtiğimiz sezonu Bursa Büyükşehir Belediyespor'da geçiren başarılı pasör Selin Yurtsever'i kadrosuna kattı. Manisa'da forma giyecek olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Yurtsever, Şampiyon olmak için Manisa'ya geldiğini belirtti.

Yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, başarılı pasör Selin Yurtsever'i renklerine bağladı. Yeni sezonda yeşil-beyazlı forma ile mücadele edecek olan Yurtsever için Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediyespor'da forma giyecek olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Selin Yurtsever, "Manisa için elimden geleni yapacağım. Umuyorum sezonu en iyi noktada bitireceğiz ve emeklerimizin karşılığını alacağız. Tabi ki hedefimiz şampiyonluk. Şampiyon olmak için buraya geldim" diye konuştu.

(SC-Y)



22.08.2017 09:31:19 TSI

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