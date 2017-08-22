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Sungurlu'ya meteoroloji istasyonu kuruluyor



(Fotoğraflı)



Serkan Şansever

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Kavşut Köyü'ne kurulacak olan Meteoroloji istasyonu'nu için yer seçimi yapıldı.

İlçede tarımsal alanda ilk defa kurulacak olan istasyon sayesinde artık daha sağlıklı ve daha doğru bir şekilde ürünlerin takibi yapılmış olacak.

Ürünlerin tüm dönemlerinde gelişimiyle ilgili meteoroloji verileri (toprak nemi, toprak sıcaklığı, yağmur, dolu, kar v.s) artık daha sağlıklı ve daha doğru bir şekilde alarak ürünlerimizin takibini ona göre yapma imkanı bulunulacak.

(SŞ-BÖ)



22.08.2017 09:31:48 TSI

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