Sungurlu'da iki otomobil çarpıştı : 1 yaralı
Serkan Şansever
ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Alaca karayolunu 17. kilometresinde meydana geldi. Sungurlu'dan Alaca istikametine seyir halinde olan C.B. (44) yönetimindeki otomobil Küçükekmekçi Köyü' mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamete giden O.C. (62) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan B.C.(49) yaralandı. Yaralı kaza yerine çağrılan ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
(SŞ-BÖ)
22.08.2017 09:34:04 TSI
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