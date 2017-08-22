ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇORUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sungurlu'da iki otomobil çarpıştı : 1 yaralı

22 Ağustos 2017 Salı, 09:31
Sungurlu'da iki otomobil çarpıştı : 1 yaralı

Serkan Şansever
ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Alaca karayolunu 17. kilometresinde meydana geldi. Sungurlu'dan Alaca istikametine seyir halinde olan C.B. (44) yönetimindeki otomobil Küçükekmekçi Köyü' mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamete giden O.C. (62) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan B.C.(49) yaralandı. Yaralı kaza yerine çağrılan ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
(SŞ-BÖ)

22.08.2017 09:34:04 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Sungurlu'da asırlık geleneği sürdürüyorlar
YEREL

SUNGURLU'DA ASIRLIK GELENEĞİ SÜRDÜRÜYORLAR
Sungurlu'ya meteoroloji istasyonu kuruluyor
YEREL

SUNGURLU'YA METEOROLOJİ İSTASYONU KURULUYOR
10 ton saman kül oldu
YEREL

10 TON SAMAN KÜL OLDU
YEREL