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73 yıl önce Sürgüne gönderilen Ahıskalı Emirşahoğlu Ailesinin vatan hasreti sona erdi



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Olgun Yıldız - Halil İbrahim Ataman

ARDAHAN (İHA) - Gürcistan'ın Ahıska Bölgesinden Orta Asya'ya sürgün edilen Ahıskalı Türkler'den olan Emirhanoğlu ailesi, 73 yıl aradan sonra vatan toprağına kavuştu.

Stalin tarafından Ahıska'dan sürgün edilen Ahıska Türklerinin vatan sevdası devam ediyor. 1947 de Özbekistan da dünyaya gelen Mecnun Emirhanoğlu, annesinden ve babasından dinlediği vatan toprağı olan Ahıska'ya gelmek için yıllarca mücadele verdi ve sonunda başardı.

Mecnun Emirşahoğlu çocukları ve torunlarıyla beraber, Özbekistan da yaşarken 4 Haziran 1989 Özbekistan Fergana'da Ahıska Türklerine ikinci bir sürgün ve soykırım yapılması sonucu Özbekistan'ı terk ederek Ahıska ya döndü. Ancak o dönemde Ahıska sürgünlerinin Ahıska'ya dönmeleri yasak olduğu için fazla kalamadı ve tekrardan Özbekistan'ın Sairmiye bölgesine döndü. Fakat Gürcistan'ın Ahıska bölgesine dönmek için yıllarca mücadele veren aile Ahıska da ev alarak Ata yurdu olan Ahıska'ya yerleşti.

Mecnun Emirşahoğlu çocukları ve torunlarıyla beraber Ahıska da ki evine döndüğünde Ahıska da bulunan Müslümanlarla beraber evinde Kuran ve mevlit okuttu. Yapılan dualardan sonra misafirlere yemek ikramında bulundu.

(OY-AA-Y)



22.08.2017 09:36:12 TSI

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