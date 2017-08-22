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Sungurlu'da asırlık geleneği sürdürüyorlar



(Fotoğraflı)



Serkan Şansever

ÇORUM (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sungurlu İlçe Başkanı Yasin Şahin, asırlık bir geleneği sürdürerek düğünlerde gelin ve damada Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye ediyor.

Davet edildiği tüm düğünlere katılan ve damada Türk bayrağı, geline ise Kuran-ı kerim armağan eden MHP Sungurlu İlçe Başkanı Yasin Şahin, ekibiyle birlikte katıldıkları düğünlerde, genç çifte Kuran-ı kerim ve Türk bayrağı hediye edip, bir ömür boyu mutluluklar diliyor.

'Kalınsazlıoğlu'da geleneği devam ettiriyor'

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Sungurlu Şubesi Başkanı Celal Kalınsazlıoğlu'da düğünlerde gelin ve damada Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye ediyor.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Ülkü Ocakları Sungurlu Şube Başkanı Celal Kalınsazlıoğlu, ülkü ocaklarının Türk İslam töresini yaşatan bir eğitim vakfı olduğunu vurgulayarak, "Ülkü ocakları; Türk İslam inancını, Türk töresini, kültür, örf, adet, gelenek ve göreneklerini yaşayıp ve yaşatan bir eğitim vakfıdır. Selçuklu hanedanlarından Tuğrul Bey'den aldığımız bu geleneği yaşatarak gelecek nesillere ulaştırma ülküsü içindeyiz. İlçemizde toy yapan ailelerin teşkilatımızı daveti üzerine kutsallarımız olan Kur'an-ı Kerim ve şanlı bayrağımızı vererek çiftlere bu iki değer altında yaşamaları ve olacak evlatlarına bu iki değeri aşılamalarını tembihleyerek faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz" dedi.

(SŞ-BÖ)



22.08.2017 09:38:02 TSI

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