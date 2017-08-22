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Tutak mesire alanına kavuşuyor



(Fotoğraflı)



Kenan Çakır

AĞRI (İHA) - Tutak Belediyesi tarafından yapımına başlanılan Bayrak Tepe Mesire Alanında çalışmalar hız kesmiyor.

Tutak Belediye Başkan V. Erkan İsa Erat, "Yapımına başladığımız Bayrak Tepe Mesire alanına ekilmiş yaklaşık 2000'e yakın ağaç ve bitki türleri, tasarruflu güneş enerjili aydınlatma direkleri, fitness ve çocuk oyun grupları ve vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte vakit geçirecekleri 17 adet Kamelya ve bir adet te Kafeterya bulunmaktadır. Tutak Belediyesi olarak yapılan ve yapılmakta olan tüm hizmetler Tutak Halkı içindir. Tutak Belediyesi olarak Bayrak Tepe Mesire Alanının ilçemize yapımında desteklerini esirgemeyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Mehmet Özhaseki' ye teşekkür ediyor, minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

(KÇ-Y)



22.08.2017 09:38:30 TSI

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