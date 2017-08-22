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Nazilli'de 40 bin metrekarelik sıcak asfalt çalışması başladı.



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Aydın ili genelinde başlattığı yol hamlesine hız kesmeden devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli'de asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın'ın 17 ilçesinde ve mahallelerinde hizmetlerini aralıksız olarak devam ettiren Büyükşehir Belediyesi, Nazilli Pınarbaşı Camii ile Belediye Meydanı arasındaki Hürriyet Caddesi'nde sıcak asfalt çalışması başlattı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Yol Şube Ekipleri ilk olarak trimer makinası ile 1,5 kilometre uzunluğunda ve 18 bin metrekarelik alanda eski asfaltı kaldırma çalışmalarını gerçekleştirdi. "2019 yılının sonunda Aydın'da asfaltsız yol kalmayacak" diyen başkan Özlem Çerçioğlu'nun talimatlarıyla çalışmalarını kesintisiz sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Hürriyet Caddesi üzerindeki sıcak asfaltlama çalışmasının hafta sonu bitirileceği öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, "Hürriyet Caddesi'ndeki mevcut yol kaplaması kaldırılarak sıcak asfalt çalışması yapılacaktır. Çalışmalar esnasında trafik akışının emniyetli şekilde gerçekleşmesi ve herhangi bir kaza oluşmaması için vatandaşlarımızdan trafik işaret ve işaretçilerine uymasını önemle rica ediyoruz. Çalışmalarımız hafta sonuna kadar devam edecektir. Nazillililerin gösterdikleri özveri ve dayanışma için teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yaz döneminde yaptığı yol yapım ve bakım çalışmaları Nazilli'nin en işlek caddelerinden olan Hürriyet Caddesi'nde sonra Atatürk Bulvarı'nda devam edecek. Büyükşehire bağlı Yol Şube Ekipleri, ikinci etap çalışmalarının Nazilli Şehir Stadyumu önündeki Şehit Tuncay Işık Kavşağı'ndan başlayacağını ve 3 kilometrelik alanda 22 bin metrekarelik sıcak asfalt çalışması yapılacağını bildirdi. Hürriyet Caddesi ile Atatürk Bulvarı'ndaki 4,5 kilometre ve 40 bin metrekarelik alanda yapılan asfalt çalışmalarının sürücülerin trafikteki sürüş kalitesini arttıracağı belirtildi.

Öte yandan asfalt çalışmalarının ardından Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yol ve yaya geçiti çizgilerinin yenileneceği öğrenildi.

(MB-Y)



22.08.2017 09:48:13 TSI

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