Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 13,79 TL'den işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,79 TL en çok 13,79 TL; Sıra Buğday, Hazır Tacir Satışı olarak en az 0,89 TL en çok 0,89 TL ve Dana Eti Karkas, Hazır Tacir Satışı olarak en az 23,00 TL en çok 27,50 TL.
(MB-E)
22.08.2017 09:50:24 TSI
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