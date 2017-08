YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Birecik'te temizlik seferberliği

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, her gün bir mahalleyi yaklaşık 80 kişilik ekiple bir baştan diğer başa önce süpürüyor.

Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, beraberinde Birecik Kaymakamı Kadir Perçi ve AK Parti İlçe Başkanı Müslüm Kaynarpınar ve belediye meclis üyeleri ile temizlik ekiplerinin Kurtuluş Mahallesindeki çalışmalarını yerinde denetledi.

Başkan Pınarbaşı, ekiplere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, başlattıkları yeni uygulama ile temizlik ekiplerinin mahallelerde tek tek yoğunlaşmasının daha iyi sonuçlar verdiğini söyledi.

Vatandaşlarla da görüşerek yapılan hizmetle ilgili düşüncelerini alan Pınarbaşı, halka verdiği mesajda, yapılan hizmetlerin korunması temennisinde bulunarak, "Temizlik ekiplerimizi toplu halde her gün bir mahallede görevlendirdiğimizde çalışmaların daha sağlıklı ilerlediğini gördük. Çöpler toplandı, süpürüldü, yıkandı. Her yer pırıl pırıl oldu. Aynı çalışmayı diğer mahallelerimizde de gerçekleştireceğiz. Yalnız ben vatandaşlarımdan bir şey istiyorum. Lütfen yapılan hizmete sahip çıkalım. Herkes evinin önünü, işyerinin önünü, caddesini temiz tutsun. Çöpler ortaya atılmak yerine çöp kovalarına ve konteynerlere konulsun" dedi.

Birecik Kaymakamı Kadir Perçi ise, güzel ve örnek olacak bir uygulama ile karşı karşıya olduklarını belirterek, "Ekiplerin hep birlikte tek bir noktaya odaklanması çalışmaların hızlanmasını sağlıyor. Birecik yerleşim yeri olarak çok geniş bir alana dağılmış durumda. Dolayısıyla sahada rüzgardan ve dış etkenlerden dolayı kirlenme de çok fazla oluyor. Buna rağmen ilçemizin pırıl pırıl olmasını sağlayan başkana ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

