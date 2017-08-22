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Sanatçının Ortanca çiçeğine yoğun ilgisi

22 Ağustos 2017 Salı, 09:56
Sanatçının Ortanca çiçeğine yoğun ilgisi
Sanatçının Ortanca çiçeğine yoğun ilgisi

(Fotoğraflı)

Hüseyin Çetinkaya
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde yaşayan Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) Türk Halk Müziği sanatçısı Mehmet Topçuoğlu, Ortanca çiçeğine karşı yoğun ilgisinin olduğunu söyledi.
Evinin bahçesindeki bir alana tamamen Ortanca çiçeği diktiğini belirten Topçuoğlu, Haziran ayı itibariyle ortancaların her dem rengarenk açtığını ifade etti. Hassas bir bahçe bitkisi olan Ortanca çiçeğinin özel ilgi istediğini belirten Topçuğlu, her akşam serinliğin de içlerinde geçmiş goncalarını alırken sulama esnasın da çapalama gereken alanları da itina ile yaptığını ve tüm bakımlarını yaparken hem spor hem de çiçeklerin arasında kendisini huzurlu hissettiğini dile getirdi.
Topçuoğlu, bahçesinde Ortanca'nın dışında Sardunya, Şebboy, Petünya, gül ve karanfil gibi nadide çiçeklerinde yer aldığını belirtti.
(HÇ-MB-Y)

22.08.2017 09:58:41 TSI
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