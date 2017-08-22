3. Açık Hava Sinema Geceleri Hükümet Kadın ve Eyvah Eyvah 2 ile devam etti
(Fotoğraflı)
TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesi'nin 2 yıl önce başlattığı Açık Hava Sinema Geceleri bu yıl da devam ediyor.
Cuma ve Cumartesi günleri Mutlukent Sahil Çay Bahçesi yanında devam eden film gösterimlerinde, telif hakları ödenerek yayınlanan Türk Sineması'nın birbirinden önemli filmleri Süleymanpaşa seyircisi ile ücretsiz olarak buluşuyor. Filmlerin başlama saati 21.00.
Hükümet Kadın ve Eyvah Eyvah 2 izleyenleri kahkahalara boğdu
3. Açık Hava Sinema Geceleri'nin ikinci haftasında; Cuma günü Demet Akbağ ve Sermiyan Midyat'ın başrollerinde oynadığı Hükümet Kadın ile Cumartesi gecesi ünlü komedyen Ata Demirer'in senaryosunu yazıp başrolünü oynadığı Eyvah Eyvah 2 filmleri Süleymanpaşalıların beğenisine sunuldu. Her iki film de izleyenleri kahkahalara boğdu.
3. Açık Hava Sinema Geceleri'nde gelecek programlar ise şöyle:
"25 Ağustos Cuma: Hükümet Kadın 2, 26 Ağustos Cumartesi Düğün Dernek 2, 1 Eylül Cuma: Eyvah Eyvah 3, 2 Eylül Cumartesi Olanlar Oldu."
(HLD-MEF-Y)
22.08.2017 09:58:57 TSI
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