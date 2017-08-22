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Yılmaz'dan Çiftçiye modern tarıma geçin çağrısı





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ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Akçakale Ziraat Odası Başkanı Hamdi Yılmaz, üreticilere, mevcut tarım alanlarından daha yüksek gelir elde edebilmek için modern tarım tekniklerini kullanmaları çağrısında bulundu.

Yılmaz, Dünya değiştiğini, tarımı bilinçli yapanın kazandığını söyledi.

Hangi sektörde olursa olsun, bir bireyin yaşam standartlarının yükselmesi için öncelikle gelirinin artması gerektiğini ifade eden Yılmaz, tarım sektöründe gelir artışının, sadece birim alandan elde edilen verimin yükselmesi ve katma değeri yüksek ürünlerle mümkün olabileceğini kaydetti. Bunun için üreticilerin eski yöntemleri bırakması ve modern tarım uygulamalarına geçmesi gerektiğine işaret eden Yılmaz, "Üreticilerimiz artık atadan, dededen kalma yöntemleri bırakmalı. Dünya değişiyor, tarım uygulamaları sürekli gelişiyor. Artık tarımı bilinçli yapan kazanıyor. Bilinçsiz bir şekilde tarım yapmaya devam edenler ise yerinde sayıyor" dedi.

Vahşi sulama ile geleceğimizi karartmayalım

Son yıllarda Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ile sulama imkanlarının geliştiği bölgede vahşi sulamadan özellikle uzak durulması gerektiğinin altını çizen Yılmaz, vahşi sulamanın su israfının yanı sıra toprağa, ürüne, verim ve kaliteye zarar verdiğini kaydetti. Yılmaz, "Bizim arazilerimiz damlama ve yağmurlama sulamaya uygun. Böyle bir imkanımız varken bu imkanı iyi değerlendirelim, geleceğimizi karartmayalım" şeklinde konuştu.

Bölgede sebzeciliğin geleceği parlak

Akçakale Ziraat Odası Başkanı Hamdi Yılmaz, Yeni Suruç Ovası Sulama Projesi'nin de hayata geçmesiyle bölgede yeni bir dönemin başlayacağını dile getirerek, "Bölgemiz tarımına çok ciddi katkılar sağlayacak bu proje ile 500 bin dekardan fazla bir alan sulanacak. Hem bölgemiz hem ülkemiz kazanacak. Bu proje ile bölgemizde özellikle sebzeciliğin çok yaygınlaşacağını düşünüyorum. Çünkü 20-30 dönüm arazisi olan çiftçileri buğday kurtarmıyor. Bu benim öngörüm; bölgede sebzeciliğin geleceğini çok iyi görüyorum. Özellikle Suruç Ovası'nda çok ilerleyeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

(AK-LO-Y)



22.08.2017 09:59:21 TSI

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