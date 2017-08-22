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3 ilçeye ilk kez uzman hekim

22 Ağustos 2017 Salı, 09:57
3 ilçeye ilk kez uzman hekim
3 ilçeye ilk kez uzman hekim

(Fotoğraflı)

Ahmet Erkut
ADIYAMAN (İHA) - AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Sincik, Çelikhan ve Gerger ilçelerine ilk kez iki branşta uzman hekim atanacağını belirti.
Sincik, Çelikhan ve Gerger ilçelerine ilk kez Kadın Doğum uzmanı ve Çocuk hastalıkları uzmanı atanacağını belirten Milletvekili İbrahim Halil Fırat, "Ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi ilimizde de sağlık alanında ciddi yatırımlar yapıldı, bu yatırımların hizmete dönüşmesi için uzman hekim sayısını artırmamız gerekiyordu. Bu kapsamda TBMM Başkanvekilimiz Sayın Ahmet Aydın öncülüğünde milletvekili arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız girişimler neticesinde ilimiz genelinde her alanda uzman hekim sayısını artırdık. Son olarak ilçelerimize yaptığımız ziyaretler esnasından vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda, Sincik ilçemize kadın doğum uzmanı ve çocuk hastalıkları uzmanı, Gerger ilçemize çocuk hastalıkları uzmanı, Çelikhan ilçemize ise kadın doğum uzmanı için ilk kez PDC (Personel Dağıtım Cetveli) açıldı. İnşallah ilk atanma döneminde bu branşlarda Sincik, Gerger ve Çelikhan ilçelerimize atama yapılacaktır" ifadelerini kullandı.
(AE-LO-Y)

22.08.2017 10:00:32 TSI
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