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Besni'de kurbanlık satışları başladı



(Fotoğraflı)



Ramazan Kuyu

ADIYAMAN (İHA) - Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Adıyaman'ın Besni ilçesinde kurbanlık hayvan satışları başladı.

Hayvan pazarında alıcılarını bekleyen kurbanlık fiyatları geçen yıla oranla 100 ile 200 TL arasında arttı. Bu yıl küçükbaş kurbanlar 750 TL ile bin 250 TL arasında, büyükbaş kurbanlar ise 8 bin TL ile 15 bin TL arasında alıcılarını bekliyor. Kurbanlık satışlarının başladığı Besni ilçesinde vatandaşlar kurban pazarlarına yoğun ilgi göstermeye başladı.

(RK-LO-Y)



22.08.2017 10:01:00 TSI

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