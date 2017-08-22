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Kasap vatandaşlara uyarı



(Fotoğraflı)



Ramazan Kuyu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Kasap, kurban bayramında alıcıları ve satıcıları dolandırıcılığa karşı uyardı.

Besni Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Kasap, yaklaşan Kurban Bayramında hayvancılık sektöründe dolandırıcıların olduğunu söyleyerek, vatandaşların dikkatli olmalarını ifade etti.

Kurbanlık alımında vatandaşların çok dikkatli olmaları gerektiğini söyleyen Başkan Kasap, özellikle büyükbaşta kurbanlığa haiz olmayan hayvanların kurban edildiğini vurguladı.

Kurbanlık hayvanın sağlıklı olması gerektiğini de söyleyen Besni Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Kasap, bunun hem İslami açıdan, hem de insan sağlığı açısından şart olduğunu belirtti. Küpesi olmayan kurbanlıkları almamalarını da söyleyen Başkan Kasap, vatandaşların hayvanın görünümüne bakarak verimli olup olmayacağını anlayabileceğini söyledi. Kasap, hayvanın göğüs çevresinin geniş olması, kuyruk sokumu ve kalçanın dolgun ve yuvarlak olması, sırt çizgisinin düz ve dolgun olması ve boynun kısa ve etle dolu olması gibi hususlara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Besni Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Kasap, kurban satıcılarını da sahte para konusunda uyararak dikkatli olmalarını istedi.

Dolandırıcıların bayram öncesi özellikle canlı hayvan pazarlarını hedef seçtiğini belirten Başkan Kasap, "Kurban satıcılarımız alışveriş sırasında paranın sahte olup olmadığını iyi kontrol etmeli. Ayrıca aynı anda gelen birden fazla müşteriye karşı da dikkatli ve duyarlı olunmalı. Satıcılarımız ücretini almadan hayvanları teslim etmemelerinde fayda var" dedi.

(RK-LO-Y)



22.08.2017 10:02:01 TSI

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